برلمانية ترقص داخل مجلس النواب النيوزيلندي - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر فيديو للبرلمانية هانا روهيتي مايبي كلارك، وهي تُؤدّي رقصة "الهاكا" التقليديّة، داخل مجلس النواب النيوزيلنديّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه البرلمانية عمرها 21 عاماً، وهي من سلالة السكان الأصليين، وتُعتبر من أصغر النواب في البرلمان.



وأدت رقصة "الهاكا" على وقع إنقسام في البلاد حول حقوق السكان الأصليين.

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