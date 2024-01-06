بالصور خسّة عملاقة في عكار... وملفوفة وزنها كبير جدّاً
التاريخ
1/6/2024 2:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر أحد المزارعين صباح يوم الجمعة، في أرضه الزراعية، في بلدة عندقت العكارية، على خسّة طولها 65 سنتمتراً، بالإضافة إلى ملفوفة وزنها 14 كلغ.
لبنان 24
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