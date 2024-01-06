القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة على الحدود مع لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل الأعلى.
بدوره أكد مراسل الجزيرة سقوط صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان في جبل الجرمق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وكان مراسل الجزيرة في لبنان أكد إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
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