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القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة على الحدود مع لبنان

1/6/2024 2:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل الأعلى.
بدوره أكد مراسل الجزيرة سقوط صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان في جبل الجرمق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وكان مراسل الجزيرة في لبنان أكد إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.




MENAFN06012024000208011052ID1107690134

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