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جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي

1/6/2024 2:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إغلاق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.


بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة جبل ميرون في إسرائيل.

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