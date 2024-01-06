جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي
التاريخ
1/6/2024 2:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إغلاق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة جبل ميرون في إسرائيل.
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