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المقاومة: الادارة الأمريكية شريكة بالعدوان على غزة وعليها الاعتراف بالخطأ

1/6/2024 1:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري الإدارة الأمريكية للاعتراف بالخطأ وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بغزة.


وأكد أبو زهري أن الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار.

وقال: "حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها لأنها جزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة".


وأضاف: "الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسراه أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن".


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