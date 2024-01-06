المقاومة: الادارة الأمريكية شريكة بالعدوان على غزة وعليها الاعتراف بالخطأ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري الإدارة الأمريكية للاعتراف بالخطأ وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بغزة.
وأكد أبو زهري أن الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار.
وقال: "حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها لأنها جزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة".
وأضاف: "الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسراه أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن".
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