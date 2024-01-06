قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالقدس المحتلة
التاريخ
1/6/2024 1:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس المحتلة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل.
وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.
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