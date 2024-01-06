حزب الله يستهدف 3 مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.



وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم السبت، أن " ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة، واستهدف موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة، ثم تم استهدفه بصواريخ بركان وإصابه إصابة مباشرة".