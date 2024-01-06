كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوات الاحتلال المتوغلة في نابلس

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوات الاحتلال المتوغلة في نابلس
التاريخ
1/6/2024 1:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير، إن "مجاهديها تمكنوا برفقة كتيبتي بلاطة وعسكر من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة وصولهم إلى أطراف ومحاور البلدة القديمة في نابلس.
وأضافت الكتائب في بيان إن العملية حققت إصابات مباشرة في صفوف الجنود الاحتلال.
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