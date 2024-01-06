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كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوات الاحتلال المتوغلة في نابلس

1/6/2024 1:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير، إن "مجاهديها تمكنوا برفقة كتيبتي بلاطة وعسكر من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة وصولهم إلى أطراف ومحاور البلدة القديمة في نابلس.


وأضافت الكتائب في بيان إن العملية حققت إصابات مباشرة في صفوف الجنود الاحتلال.


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