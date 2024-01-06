كيم جونغ أون يعزي كيشيدا في ضحايا الزلزال

MENAFN - Al Wakeel News)عزّى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس الجمعة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، بأن كيم جونغ أون أرسل تعازيه الحارة إلى كيشيدا في ضحايا أول زلزال يضرب اليابان خلال العام 2024 بتاريخ الأول من يناير الجاري، وما تبعه من زلازل ارتدادية وموجات تسونامي.



وجاء في الرسالة: "تلقيت أنباء محزنة بوقوع زلزال شديد في اليابان مطلع العام الجاري، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى إلى جانب الأضرار المادية الكبيرة، وبهذا الصدد أعرب عن خالص مواساتي وتعازي لكم ولشخصكم ولأسر الضحايا".

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.



روسيا اليوم