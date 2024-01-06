استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News)استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية على تراجع، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة 25 نقطة ليصل إلى 37466 نقطة، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 13 نقطة ليصل إلى 14524 نقطة.



كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 4697 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 6 نقاط ليصل إلى 1951 نقطةـ ولتحليل الأداء الاسبوعي، انخفض داو جونز بنسبة أقل من 1 بالمئة، فيما انخفض نازداك حوالي 3 بالمئة، أما مؤشر (S&P500) فانخفض بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفض (رسل2000) بنسبة 3.75 بالمئة.