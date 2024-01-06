فرض نفسه بقوة على المستوى القاري رغم حداثة عهده .. منتخب أوزبكستان ذئاب تزعج كبار القارة في أمم آسيا 2023





فرض منتخب أوزبكستان نفسه بقوة على المستوى القاري رغم حداثة عهده وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة الـ18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10فبراير 2024.

يستعد المنتخب الأوزبكي لمشاركته الثامنة في كأس الأمم الآسيوية، حيث سجل حضوره الأولى في النسخة الحادية عشرة التي أقيمت عام 1996 بالإمارات، وذلك بعد انفصاله عن الاتحاد السوفييتي، وفاز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في عام 1994.

خرج الفريق الملقب بـ "الذئاب" مبكرا من دور المجموعات في أول مشاركتين، ولكن بعدها عرف الطريق جيدا إلى الأدوار الإقصائية بتأهله ثلاث مرات لدور الثمانية في 2004 و2007 و2015، بينما ودع من دور الـ16 في النسخة الماضية 2019 بالإمارات.

بينما كان أفضل إنجاز للمنتخب الأوزبكي احتلاله المركز الرابع في النسخة التي أقيمت عام 2011 في قطر، ويحلم بتكرار هذه الذكرى التاريخية مجددا في ملاعب قطر بعد 13 عاما من أفضل إنجازاته.

إجمالا لعب المنتخب الأوزبكي 28 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس أمم آسيا، فاز 13 مرة مقابل 4 تعادلات وخسر 11 مرة، وسجل 42 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.

سيلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات أستراليا وسورية والهند، وتأهل للنهائيات بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات محققا العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات أمام تايلاند والمالديف وسريلانكا، وسجل 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة.

يبدأ الذئاب مشوارهم في المجموعة الثانية للنهائيات بمواجهة سورية يوم 13يناير على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وبعدها بخمسة أيام يواجه منتخب الهند في الجولة الثانية على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه أستراليا يوم 23 من نفس الشهر على ستاد الجنوب.

قبل انطلاق المونديال الآسيوي يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز 68 عالميا والتاسع آسيويا بالتصنيف الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بينما كان أفضل تصنيف له الوصول للمركز 45 في مناسبتين الأولى في نوفمبر 2006 والثانية في يناير 2007، بينما كان الأقل تراجعه للمركز 119 في نوفمبر 1996.

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أوزبكستان 55ر32 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويلمع في صفوف منتخب أوزبكستان، قائده إلدور شوموردوف، مهاجم

فريق كالياري الإيطالي والهداف التاريخي الذي سجل 38 هدفا في 69 مباراة دولية.

ويبرز أيضا جلال الدين ماشاريبوف، لاعب وسط بانسرياكوس اليوناني الحالي والنصر السعودي السابق، الذي سجل 10 أهداف في 54 مباراة دولية، وكذلك أوتابيك شوكوروف، لاعب فاتح قرا جمرك التركي الذي سجل 7 أهداف في 61 مباراة دولية.

يتمتع منتخب أوزبكستان باستقرار فني تحت قيادة المدرب السلوفيني سريكو كاتانيتش /60 عاما/ الذي تولى المسؤولية في أغسطس 2021، قاد خلالها الفريق في 26 مباراة، فاز في 16 مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

سجل الفريق تحت قيادة كاتانيتش 54 هدفا مقابل 25 هدفا في مرماه، ويملك المدرب السلوفيني خبرة بالكرة الآسيوية بفضل عمله عامين مع منتخب سوريا وثلاثة أعوام مع منتخب العراق.

على المستوى التاريخي، انضم الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لعضوية الاتحاد الآسيوي في 1993 ولعضوية الاتحاد الدولي "فيفا" في العام التالي 1994.

ويبقى سيرفر دجباروف أكثر اللاعبين ارتداء لقميص أوزبكستان في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 25 هدفا في مسيرة امتدت خلال الفترة بين عامي 2002 و2017.

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