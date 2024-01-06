الأسرار ليست مخيفة

الأسرار ليست مخيفة
التاريخ
1/6/2024 1:00:11 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية ماكومبس للأعمال الأمريكية أن كشف الأفراد عن أسرارهم يشير إلى أن المتلقين يكونون أكثر تعاطفاً في أحكامهم مما كان متوقعاً.
كما توصلت الدراسة إلى أن بناء الثقة في العلاقات في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانفتاح والشفافية بشأن المعلومات السلبية.
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