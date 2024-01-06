تصاعد الضغط السياسي على شولتس لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا

تصاعد الضغط على رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو عامين.

وأكد سياسيون من شركاء الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، أهمية هذه الأسلحة في عدد اليوم السبت من صحيفة "راينيش بوست" التي تصدر في دوسلدورف، ووجهوا بعض الاتهامات الخطيرة لشولتس.

وقالت سارة ناني، المتحدثة باسم الدفاع في المجموعة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني (البوندستاج) إن "تسليم صواريخ كروز تاوروس إلى أوكرانيا تأخر كثيرا".

وأضافت "الحماية الأكثر فعالية ضد الضربات الجوية الروسية هي إطلاق النار على أهداف في الأراضي الروسية وفي المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا والتي تشن روسيا هجماتها منها".

وقالت ماري اجنيس ستراك زيمرمان، خبيرة الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر إنه يتعين على ألمانيا تسليم صواريخ تاوروس من أجل عرقلة خطوط الإمداد الروسية.

وأكدت "يجب إلا نخاف من شجاعتنا. هذا هو ما يأمله بوتين".





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