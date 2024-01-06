وزارة الدفاع الأمريكية تتكتم على مرض الوزير ودخوله المستشفى لأيام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت متأخر أمس الجمعة أن الوزير لويد أوستن يعالج في المستشفى منذ يوم الاثنين بسبب مشكلة صحية غير محددة، دون ذكر تفاصيل عن سبب إبقاء الأمر سرا طوال الأسبوع.
وأوستن (70 عاما) هو التالي مباشرة بعد الرئيس جو بايدن في قيادة الجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحا في أي لحظة للتعامل مع أي أزمة للأمن القومي.
ولم تذكر الوزارة إذا كان أوستن غاب عن الوعي قبل أو بعد دخول مركز والتر ريد الطبي العسكري في الأول من يناير أو إلى أي مدى ستتولى نائبته كاثلين هيكس مهامه.
تشمل هذه المهام الاستعداد والجاهزية للرد على أي هجوم نووي مرتقب.
وقالت الوزارة إن أوستن عانى من "مضاعفات في أعقاب إجراء طبي اختياري"، لكنها أمتنعت عن ذكر هذا الإجراء أو المضاعفات التي تعرض لها الوزير.
وأكد الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أمس الجمعة أن الوزير "يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم".
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