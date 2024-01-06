ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 100 قتيل و211 مفقوداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات المحلية.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات في دمار هيكلي شامل واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضررا، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.
وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصا في عداد المفقودين في المقاطعة حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.
وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الاستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ قوية وشاملة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".
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