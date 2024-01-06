Saturday, 06 January 2024 10:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 100 قتيل و211 مفقوداً

1/6/2024 12:24:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات في دمار هيكلي شامل واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضررا، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصا في عداد المفقودين في المقاطعة حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الاستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ قوية وشاملة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06012024000110011019ID1107690053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث