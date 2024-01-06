ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 100 قتيل و211 مفقوداً

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات في دمار هيكلي شامل واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضررا، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصا في عداد المفقودين في المقاطعة حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الاستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ قوية وشاملة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".





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