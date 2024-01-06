علامات في الأظافر تنذر بمرض خطير



قد لا يكون سرطان الجلد من الأمراض الشائعة، لكن هذا لا يجعله أقل خطورة على الصحة، ويُعرف هذا المرض القاتل بتكوين ورم قاتل في أكبر عضو في الجسم، ويظهر المرض غالبا على شكل تغيرات في الشامات الموجودة بالجسم أو ظهور شامات جديدة، ولكن وفقًا للأطباء، يمكن أن يظهر هذا المرض أيضًا بعض العلامات المبكرة على الأظافر.

ما هي أعراض سرطان الجلد؟

وفقا للأطباء، فإن أعراض بعض الحالات الصحية، مثل سرطان الرئة، ليست واضحة. غير أن هناك بعض الأعراض على الأظافر تنذر بالإصابة بسرطان الجلد.

وأدرج الدكتور كاران راج، المختص في سرطان الجلد، في مقطع فيديو على تطبيق TikTok، الأعراض الخمسة التي تظهر على الأظافر والتي يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية خطيرة، وفقا لموقع news9live.

نقطة بيضاء في منتصف الأظافر:

وفقاً للدكتور كاران راج، فإن وجود نقطة بيضاء في منتصف الأظافر ليس عادة أمراً يدعو للقلق. إذا لاحظ المرء هذه النقاط البيضاء الشبيهة بالسحابة في الأظافر، فهي في معظم الحالات تعتبر طبيعية. ومع ذلك، إذا كانت مصحوبة بخط داكن، فقد يكون ذلك بسبب السرطان.

الخطوط الداكنة:

ظهور خطوط داكنة على الأظافر وتستمر لفترة طويلة، دون أي إصابة، يعد علامة تحذيرية للإصابة بسرطان الجلد، خاصة إذا كانت الخطوط تنمو في الحجم، فيجب فحصها فورا. وفي حالات نادرة، يكون ذلك علامة على سرطان الجلد تحت اللسان – وهو شكل من أشكال سرطان الجلد.



ولكن هناك علامات تحذيرية رئيسية أخرى جيدة، مثل:

تغيرات في اللون داخل الأظافر وحولها

كدمات تحت الأظافر لا تشفى

انفصال الظفر

ويقول الأطباء إنه إذا لاحظ الشخص هذه العلامات، ينصح بمراجعة طبيب مختص في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن الأمر نفسه يحدث في حالة الأكزيما أو الصدفية أو التهاب المفاصل، إلا أنه لا يزال علامة على الإصابة بسرطان الجلد.





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