في خطوة نادرة .. زعيم كوريا الشمالية يعزي اليابان في ضحايا الزلزال

أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للتعبير عن تعازيه في ضحايا السلسلة الأخيرة من الزلازل التي وقعت في غرب اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، وهي خطوة نادرة تستهدف على ما يبدو تصوير نفسه كزعيم عالمي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا يوم أمس الجمعة للتعبير عن "التعاطف العميق" و"التعازي" في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن "الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن".

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية، وزعيمها المنعزل، نادرا ما يرسل مثل هذه الرسائل إلى دول لا تعتبرها صديقة.

وكان زلزال بقوة 6ر7 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، وفقا لتقارير.

كما أرسل كيم رسالة منفصلة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نفس اليوم للإعراب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع هناك مؤخرا، وأسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل.





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