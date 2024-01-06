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الأرصاد توضح الحالة الجوية اليوم في المملكة

1/6/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء تميل قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الغيوم تظهر على إرتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وأضافت أن الأجواء ليـــلاً باردة نسبياً في بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية و السهول .





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