قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس واندلاع اشتباكات مع مقاومين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، وأن اشتباكات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت سابق المنطقة الشرقية من نابلس من حاجز عورتا جنوبي المدينة، كما اقتحمت -أيضا- بلدة الشيوخ شمال الخليل، وكذلك ضاحية الشويكي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقبلها بساعات اقتحمت مدينة قلقيلية.
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