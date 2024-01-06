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قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس واندلاع اشتباكات مع مقاومين

1/6/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، وأن اشتباكات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت سابق المنطقة الشرقية من نابلس من حاجز عورتا جنوبي المدينة، كما اقتحمت -أيضا- بلدة الشيوخ شمال الخليل، وكذلك ضاحية الشويكي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقبلها بساعات اقتحمت مدينة قلقيلية.




MENAFN06012024000208011052ID1107690011

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