قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الشيوخ شمال الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال كذلك المنطقة الشرقية من نابلس من حاجز عورتا جنوبي المدينة، كما اقتحمت -أيضا- ضاحية الشويكي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقبل ذلك بساعات اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.
وفي جنين بالضفة الغربية أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
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