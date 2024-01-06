بايدن: ترامب يهدد مفهوم الديمقراطية الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا، يوم الجمعة، إن سلفه السابق دونالد ترامب "مستعد للتضحية بديمقراطية البلاد من أجل الوصول إلى السلطة".
ووصف بايدن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بأنها تتمحور حول "ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية مقدسة في الولايات المتحدة".
واتهم بايدن الرئيس السابق بـ"رفض إدانة العنف السياسي"، مشيرًا إلى أن قضايا "الدفاع والحماية والحفاظ على الديمقراطية، ستظل المحور الأساسي لرئاستي".
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