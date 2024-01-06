بايدن: ترامب يهدد مفهوم الديمقراطية الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا، يوم الجمعة، إن سلفه السابق دونالد ترامب "مستعد للتضحية بديمقراطية البلاد من أجل الوصول إلى السلطة".



ووصف بايدن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بأنها تتمحور حول "ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية مقدسة في الولايات المتحدة".



واتهم بايدن الرئيس السابق بـ"رفض إدانة العنف السياسي"، مشيرًا إلى أن قضايا "الدفاع والحماية والحفاظ على الديمقراطية، ستظل المحور الأساسي لرئاستي".