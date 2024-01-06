قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان وتعتدي عليهم بالضرب المبرح قرب بيت لحم
التاريخ
1/6/2024 12:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأكدت مصادر لـ "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ولم تعرف هوية المعتقلين بعد.
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