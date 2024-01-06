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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان وتعتدي عليهم بالضرب المبرح قرب بيت لحم

1/6/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.


وأكدت مصادر لـ "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ولم تعرف هوية المعتقلين بعد.


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