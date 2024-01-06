السلطات الفرنسية تقرر الإبقاء على إغلاق مدارس شمالي البلاد بسبب الفيضانات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت السلطات الفرنسية الإبقاء على إغلاق مدارس شمالي فرنسا بعد غد الاثنين بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت مقاطعة "با دو كاليه" يوم الجمعة.
وبينت السلطات أن 13 مؤسسة تعليمية لن تتمكن يوم الاثنين من استقبال الطلاب، وأنه سيتم إعطاء بعض الدروس في أماكن أخرى وبعضها على الإنترنت.
وتخضع مقاطعة "با دو كاليه" حاليا لثاني أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات، واضطر أكثر من 700 شخص من مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات.
وأوضحت المقاطعة أن نحو 250 شخصا لا يزالون بدون كهرباء. يذكر أن شمال فرنسا كان قد تعرض بالفعل لفيضانات في بداية نوفمبر الماضي.
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