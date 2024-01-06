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السلطات الفرنسية تقرر الإبقاء على إغلاق مدارس شمالي البلاد بسبب الفيضانات

1/6/2024 12:10:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت السلطات الفرنسية الإبقاء على إغلاق مدارس شمالي فرنسا بعد غد الاثنين بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت مقاطعة "با دو كاليه" يوم الجمعة.


وبينت السلطات أن 13 مؤسسة تعليمية لن تتمكن يوم الاثنين من استقبال الطلاب، وأنه سيتم إعطاء بعض الدروس في أماكن أخرى وبعضها على الإنترنت.


وتخضع مقاطعة "با دو كاليه" حاليا لثاني أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات، واضطر أكثر من 700 شخص من مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات.


وأوضحت المقاطعة أن نحو 250 شخصا لا يزالون بدون كهرباء. يذكر أن شمال فرنسا كان قد تعرض بالفعل لفيضانات في بداية نوفمبر الماضي.

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