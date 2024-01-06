الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى باردًا نسبيًا مع بعض السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح: شِمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا، وتحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 مْ والصغرى 14مْ.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.