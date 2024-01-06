الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى باردًا نسبيًا مع بعض السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.
الرياح: شِمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا، وتحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 23 مْ والصغرى 14مْ.
الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.
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