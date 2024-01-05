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سنابل الخير.. زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح بغيطان الشرقية

1/5/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Youm7)

اكتست غيطان محافظة الشرقية بسنابل القمح، والذى يعد المحصول الأول عند المزراعين من أبناء المحافظة، لما يمثله من مصدر دخل رئيسي لهم، كما أنه يعد المحصول استراتيجيا هاما، وتعتبر الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته.

وقال
المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تمت زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح من إجمالى 407 ألف فدان المستهدف زراعته هذا العام، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة.
وأوضح مدير عام الزراعة أن الأصناف الموصى بزراعتها فى الشرقية هى
" مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14"، لما يوجد من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين خلال فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية.
وتابع: "يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العملية فى زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة، لتحقيق إنتاجية عالية بما يساهم فى زيادة الدخل القومى".
فيما يحتل محصول القمح المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصولا استراتيجيا هاما، ورفعت مديرية الزراعة بالمحافظة درجة الاستعداد أثناء عملية الزراعة، وتوفير الأسمدة والبذور والمتابعة المستمرة من قسم الإرشاد للمزارعين بالحقول بالتوصيات الفنية الجديدة، وضرورة استخدام الزراعة الحديثة لما ينعكس على زيادة الإنتاجية.








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