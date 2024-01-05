سنابل الخير.. زراعة 391 ألف فدان بمحصول القمح بغيطان الشرقية

اكتست غيطان محافظة الشرقية بسنابل القمح، والذى يعد المحصول الأول عند المزراعين من أبناء المحافظة، لما يمثله من مصدر دخل رئيسي لهم، كما أنه يعد المحصول استراتيجيا هاما، وتعتبر الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته.

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