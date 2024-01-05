مستشار الأمن القومى الأمريكى يرفض التعليق عن استهداف قيادات حماس فى قطر

MENAFN - Youm7) علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة قطر ضمن حدود القانون الدولى.

وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفين إلى كيربى السؤال الآتى: "هل ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة أخرى ضمن حدود القانون الدولي، على سبيل المثال إذا حدث ذلك في قطر؟"

فأجاب كيربى قائلا: "لا أريد الخوض في افتراضات محددة هنا".

حينئذ تمت مقاطعته بسؤال: "لكنك قلت إن لديهم الحق في القيام بذلك وعليهم مسؤولية القيام به، طالما كان ذلك ضمن القانون الدولي..فهل ينطبق ذلك أيضًا على قطر؟"

ليرد كيربي: "يمكننا الخوض في الكثير (المتاهات) هنا يا بيتر.. لن أخوض في الافتراضات..وكما قلت، فإن لديهم الحق والمسؤولية

عن ملاحقة قيادة حماس..توقعاتنا هي أنهم سيفعلون ذلك وفقًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجارى

اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، صالح العارورى واثنين من قادة كتائب "القسام" فى بيروت.

في حين أكد أمين عام "حزب الله" اللبنانى

حسن نصر الله

أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت

جريمة خطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب.