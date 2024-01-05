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بايدن بعد الضربة الأمريكية فى العراق: مستعدون لمزيد من الإجراءات

1/5/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكى جو بايدن
في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، إن القرار الذي اتخذه بتوجيه ضربة عسكرية في
العراق
جاء "في إطار مسؤوليته لحماية المواطنين الأمريكيين"، مؤكداً الاستعداد لـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".

وأعلنت
الولايات المتحدة، الخميس، تنفيذ ضربة عسكرية في العراق وصفتها بـ"الدفاعية"، استهدفت فيها القائد في "حركة النجباء" مشتاق طالب السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبى، الملقب بـ"أبو تقوى"، في تطور قد يترك أثره في العلاقة بين واشنطن وبغداد.

وجاء في بيان بايدن، الذى نشره البيت الأبيض: "لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج، ولتعزيز الأمن القومي، ومصالحه الخارجية، وذلك وفقاً لسلطتي الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وكرئيس للبلاد".

وأضاف أن بلاده "اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي"، معتبراً أن الولايات المتحدة "مارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، قال إنه عند الساعة 12 ظهر الخميس، بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد، قامت القوات الأميركية باتخاذ إجراء ضروري ومتناسب ضد المسؤول في حركة النجباء أبو تقوى، وإن مساعداً له سقط في الهجوم.

وذكر رايدر، أن أبو تقوى "متورط في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية"، واصفاً الضربة بأنها "دفاع عن النفس". وأضاف: "لم يتعرّض أي مدنيين إلى الأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت".

وعقب الضربة الأمريكية، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي،
محمد شياع السوداني، الجمعة، تشكيل "لجنة ثنائية" لتحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، مؤكداً موقف الحكومة "الثابتَ والمبدئيَّ" في إنهاء وجود التحالف، بعد أن "انتهت مبررات وجوده في العراق".

وقال السوداني، في كلمته خلال حفل تأبين أقامته هيئة الحشد الشعبي، إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه"، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي.







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