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14خطوة لتنشيط السياحة البيئية فى المحميات الطبيعية.. تعرف عليها

1/5/2024 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت الدولة المصرية في إعطاء نموذج مميز وتجربة خاصة في السياحة الببيئية، والاستثمار البيئي في المشروعات الخضراء في محيط المحميات الطبيعية، لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة،
ترتقى للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربطهم بالتراث الثقافي و البيئى وحمايته لكل محمية.



خلال هذا التقرير نرصد بعض الخطوات التي نفذتها وزارة البيئة لتعميم فكرة السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار، حيث شهد عام 2023 تنفيذ العديد من الأعمال والتي بنيت على عدة محاور أساسية، منها تطوير البنية التحتية بالمحميات، ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى ودعم السياحة وتنفذيها للمرة الأولي علي المستوي الوطني.



- بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان بقرية الغرقانة.



- الإنتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق و رأس محمد.



- الانتهاء من تنفيذ اعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين.



- افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة، باعتباره أحد المرافق الضروريّةً لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، وتلبية حاجاتهم الأساسية من المعلومات التعريفية، حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر .



- توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية، في محمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، كأول نموذج مصري يهدف الى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد.



- اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.



- تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر.



- تنفيذ خطة رصد للانواع المهددة بمحمية وادى الجمال من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي المرحلة الثالثة.



- اعلان أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، للحفاظ على التنوع البيولوجي.



- اطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كاول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى.



- اطلاق حملة ايكو ايجيبت لتنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية لتلك المجتمعات.



- اطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل لإطلاق منتج سياحي جديد



- إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.



- افتتاح مشروع جرين شرم المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها 7 مليون دولار ولمدة 6
سنوات، لتحويل مدينة شرم الشيخ الى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة.



جدير بالذكر أنه أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئ البيئة عن ارتفاع اجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023
عن العام الماضي بنسبة 160%، مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة
في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات.
















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