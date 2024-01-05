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إزاى تستخرج رخصة تشغيل مصعد فى الجيزة؟.. إليك المستندات المطلوبة

1/5/2024 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل محافظة الجيزة تقديم خدماتها الحكومية للمواطنين إلكترونيًا من خلال مراكزها التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، والتي تتيح مختلف خدمات المرافق من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها.

تتيح المراكز التكنولوجية بالجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، رخصة تشغيل مصعد باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم الطلب.

-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

-وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

-شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم الأوراق المطلوبة.

-سداد رسم معاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.







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