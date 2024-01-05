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الثروة الحيوانية والداجنة.. تفاصيل مشروعات الدولة للنهوض بالقطاع أبرزهم مشروع البتلو

1/5/2024 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات الهامة لأنه يساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.



وهناك العديد من المشروعات تم إطلاقها في مصر للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، نتعرف عليها في التقرير التالى:



1- تمويل المشروع القومي للبتلو بـ 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى
43 ألف مستفيد وباجمالي رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.



2- تنفيذ قوافل بيطرية مجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر و تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.



3- تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز و إنشاء 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



4- التوسع في التحسين الوراثي و إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية.



5-استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية.



6- إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.



7- الانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي "العامرية - سخا - العباسية - بني سويف" و تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة.



8-توفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية.



9- تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.



10- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية .



11- إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.



12- توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصري بفائدة 5%.



13- إطلاق مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين.



14- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً.



15- إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها "أربع مرات في العام".














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