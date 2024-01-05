المواد الدراسية للثانوية العامة لكل شعبة استعدادا للامتحانات
التاريخ
1/5/2024 11:31:26 PM
(MENAFN
- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أداء للطلاب الامتحان فيها فى شهر يونيو المقبل، موضحة أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالى:
- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).
- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).
المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع:
- طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ).
- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).
بالنسبة للغة الأجنبية:
- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى.
- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية" كلغة أجنبية ثانية.
- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية).
- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة (الفرنسية أو الألمانية) فيشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.
- يؤدى الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.
MENAFN05012024000132011024ID1107689975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.