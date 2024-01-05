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المواد الدراسية للثانوية العامة لكل شعبة استعدادا للامتحانات

1/5/2024 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أداء للطلاب الامتحان فيها فى شهر يونيو المقبل، موضحة أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالى:



- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).



- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).



المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع:



- طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ).



- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).



بالنسبة للغة الأجنبية:



- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى.



- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية" كلغة أجنبية ثانية.



- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية).



- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة (الفرنسية أو الألمانية) فيشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.



- يؤدى الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.












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