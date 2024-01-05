المشرعون الأمريكيون ينظرون فى اتهامات ضد نجل بايدن بازدراء الكونجرس

MENAFN - Youm7) قالت اللجان المختصة بمجلس النواب الأمريكى إنها ستنظريوم10 يناير المقبل في توجيه اتهامات ضد نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن بتهمة ازدراء الكونجرس.

وصرح

رئيس مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكى)، إن لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، "ستنظر في قرار وتقرير مصاحب بشأن تهمة ازدراء الكونغرس الموجهة إلى هانتر بايدن لعدم امتثاله لاستدعاء".

وستنظر اللجنة القضائية بمجلس النواب في التوصية بمحاكمة نجل الزعيم الأمريكي بتهمة ازدراء الكونغرس. ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنتين في 10 يناير.

وأشار المشرعون إلى أن هانتر بايدن رفض في ديسمبر الماضي المثول أمام جلسة استماع في الكونغرس، حيث تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية عزل رئيس الدولة.

وادعى نجل الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين كانوا يجرون "تحقيقا غير قانوني ضده وضد أفراد عائلته ... يقوم على الاحتيال والتلاعب بالأدلة والأكاذيب".

وشدد هانتر بايدن على أنه

لن يدلي بشهادته

إلا في جلسات استماع علنية، وليس خلف أبواب مغلقة، كما هو مطلوب منه.

يعتبر عدم الامتثال لأوامر المشرعين بالحضور

إلى جلسات الاستماع عند الاستدعاء بمثابة ازدراء للكونغرس في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى الملاحقة القضائية.