Saturday, 06 January 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المشرعون الأمريكيون ينظرون فى اتهامات ضد نجل بايدن بازدراء الكونجرس

1/5/2024 11:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) قالت اللجان المختصة بمجلس النواب الأمريكى إنها ستنظر
يوم
10 يناير المقبل في توجيه اتهامات ضد نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن بتهمة ازدراء الكونجرس.

وصرح
رئيس مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكى)، إن لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، "ستنظر في قرار وتقرير مصاحب بشأن تهمة ازدراء الكونغرس الموجهة إلى هانتر بايدن لعدم امتثاله لاستدعاء".

وستنظر اللجنة القضائية بمجلس النواب في التوصية بمحاكمة نجل الزعيم الأمريكي بتهمة ازدراء الكونغرس. ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنتين في 10 يناير.

وأشار المشرعون إلى أن هانتر بايدن رفض في ديسمبر الماضي المثول أمام جلسة استماع في الكونغرس، حيث تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية عزل رئيس الدولة.

وادعى نجل الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين كانوا يجرون "تحقيقا غير قانوني ضده وضد أفراد عائلته ... يقوم على الاحتيال والتلاعب بالأدلة والأكاذيب".

وشدد هانتر بايدن على أنه
لن يدلي بشهادته
إلا في جلسات استماع علنية، وليس خلف أبواب مغلقة، كما هو مطلوب منه.

يعتبر عدم الامتثال لأوامر المشرعين بالحضور
إلى جلسات الاستماع عند الاستدعاء بمثابة ازدراء للكونغرس في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى الملاحقة القضائية.







MENAFN05012024000132011024ID1107689973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث