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الدفاعات الجوية الروسية تعترض 4 صواريخ جو - جو أوكرانية

1/5/2024 11:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت واعترضت 4 صواريخ موجهة أوكرانية "جو - جو" فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 6 يناير عند الساعة 00:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى باستخدام صواريخ موجهة من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

"تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ أوكرانية جوية (من طراز جو - جو) من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق شبه جزيرة القرم".

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومى، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً
صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.







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