CNN عن مسؤول أمريكى: التواصل غير المباشر مع إيران محورا رئيسيا لرحلة بلينكن للمنطقة

MENAFN - Youm7) أفادت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن التواصل غير المباشر مع إيران سيكون محورا رئيسيا في رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط، لمحاولة منع صراع أوسع.

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول أن بلينكن سيوضح للقادة الذين يلتقي بهم أن الولايات المتحدة "لا تريد أن ترى الصراع يتصاعد ولا تنوي تصعيده".

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة "تتوقع أن يتم بعد ذلك نقل هذه الرسالة إلى إيران ووكلائها من خلال الدول التي لها علاقة معهم".

ويوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا، وهي المحطة الأولى في

جولته السريعة عبر المنطقة لمحاولة ردع صراع أوسع

والضغط على إسرائيل بشأن حملتها العسكرية ضد حركة "حماس" في غزة.

هذا وسيسافر

بلينكن أيضا إلى الأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر واليونان، إذ أن هذه هي رحلة بلينكن الرابعة إلى المنطقة منذ 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد

بلينكن سلسلة من الاجتماعات في اسطنبول

اليوم السبت، ويُتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وها قد

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91

حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.