Saturday, 06 January 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تعرب عن امتنانها للهند على تضامنها معها بشأن كارثة الزلزال

1/5/2024 11:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب السفير اليابانى لدى الهند هيروشى سوزوكى، الجمعة عن امتنان بلاده للهند على تضامنها معها بشأن كارثة الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" والمناطق المحيطة بها وسط اليابان الاثنين الماضي وتسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وقال السفير الياباني -في تدوينة على منصة إكس- إنه "يشعر بامتنان بالغ للكثيرين من الأصدقاء في الهند الذين أعربوا عن عزائهم لليابان وشاركوا في صلوات على أرواح ضحايا زلزال نوتو في اليابان".

وأضاف سوزوكي "إن تضامن الهند مع اليابان في هذا الوقت العصيب يعني الكثير بالنسبة للشعب الياباني".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أعرب أمس عن عزائه لرئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا وعائلات ضحايا هذا الزلزال الكبير الذي بلغت قوته 5ر7 درجة بمقياس ريختر، وأكد وقوف الهند إلى جانب اليابان ومواطنيها الذين أضيروا من جراء هذه الكارثة.








MENAFN05012024000132011024ID1107689970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث