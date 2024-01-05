اليابان تعرب عن امتنانها للهند على تضامنها معها بشأن كارثة الزلزال

MENAFN - Youm7) أعرب السفير اليابانى لدى الهند هيروشى سوزوكى، الجمعة عن امتنان بلاده للهند على تضامنها معها بشأن كارثة الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" والمناطق المحيطة بها وسط اليابان الاثنين الماضي وتسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وقال السفير الياباني -في تدوينة على منصة إكس- إنه "يشعر بامتنان بالغ للكثيرين من الأصدقاء في الهند الذين أعربوا عن عزائهم لليابان وشاركوا في صلوات على أرواح ضحايا زلزال نوتو في اليابان".



وأضاف سوزوكي "إن تضامن الهند مع اليابان في هذا الوقت العصيب يعني الكثير بالنسبة للشعب الياباني".



جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أعرب أمس عن عزائه لرئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا وعائلات ضحايا هذا الزلزال الكبير الذي بلغت قوته 5ر7 درجة بمقياس ريختر، وأكد وقوف الهند إلى جانب اليابان ومواطنيها الذين أضيروا من جراء هذه الكارثة.



