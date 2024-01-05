بايدن يتهم ترامب باستخدام خطاب ألمانيا النازية

MENAFN - Youm7) اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن سلفه دونالد ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، وذلك ضمن خطاب فى سياق حملته الانتخابية ببنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على الكابيتول.

وفي التفاصيل، أطلق الرئيس جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بخطاب يوم الجمعة حذّر خلاله من خطر سلفه ومنافسه المرجح دونالد ترامب، على الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من الهجوم على الكابيتول.

وقدم بايدن (81 عاما) الذي يتخلّف عن ترامب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه "تهديد للبلاد".

وأكد بايدن أن ترامب وأنصاره يتوسلون "العنف السياسي"، متابعا: "ترامب وأنصاره (من مؤيدي شعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا") لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك".

واتهم بايدن ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق "يتحدث عن دماء الأمريكيين المسمومة، مستخدما بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".

وشدد

الرئيس الديمقراطي في خطابه على أن "النضال من أجل الديمقراطية قضية مقدسة"، حسبما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وكان مقررا أن يلقي الرئيس خطابه السبت، أي بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 الذي نفذه أنصار لترامب في محاولة لمنع المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنّه قُرِّب إلى الجمعة بسبب توقعات بوصول عاصفة.

وغادر بايدن البيت الأبيض الجمعة في مروحية الرئاسة الأمريكية من دون أن يدلي بأي تصريحات للصحافيين.

وأشارت رئيسة فريق حملة المرشح الديمقراطي جولي تشافيز رودريغيز إلى أن خطاب بايدن الانتخابي قبل أربع سنوات والذي كان يقود بموجبه "معركة من أجل روح أمريكا"، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقالت في بيان: "التهديد الذي شكّله دونالد ترامب عام 2020 للديموقراطية الأميركية تصاعد خلال السنوات اللاحقة".