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إيزى إيميكا يخضع لحقن بالبلازما بعد إصابته فى الرباط الداخلى للركبة

1/5/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر بالنادي المصري سبب غياب اللاعب إيزي إيميكا عن التدريبات الجماعية، وأكد المصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إيزي إيميكا تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي، وسيتم حقنه بالبلازما.



من ناحية أخرى، توجه اللاعب غيلاس قناوي، صانع ألعاب النادي المصري، إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، كما سافر اللاعب إلياس الجيلاسي لاعب الفريق البورسعيدي أيضا إلى تونس لترتيب بعض الأمور الشخصية.



وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة، وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.



وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.



ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري
11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.












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