إيزى إيميكا يخضع لحقن بالبلازما بعد إصابته فى الرباط الداخلى للركبة

إيزى إيميكا يخضع لحقن بالبلازما بعد إصابته فى الرباط الداخلى للركبة
التاريخ
1/5/2024 11:31:18 PM
(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر بالنادي المصري سبب غياب اللاعب إيزي إيميكا عن التدريبات الجماعية، وأكد المصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إيزي إيميكا تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي، وسيتم حقنه بالبلازما.
من ناحية أخرى، توجه اللاعب غيلاس قناوي، صانع ألعاب النادي المصري، إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، كما سافر اللاعب إلياس الجيلاسي لاعب الفريق البورسعيدي أيضا إلى تونس لترتيب بعض الأمور الشخصية.
وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة، وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.
وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري
11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.
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