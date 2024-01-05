تعرف على موعد عودة رضا سليم لتدريبات الأهلي الجماعية

MENAFN - Youm7) يترقب مسئولو النادي الأهلي نتيجة الأشعة التي سيخضع لها المغربي رضا سليم لاعب الفريق قبل عودة الأحمر للتدريبات يوم 11 يناير الجاري من أجل حسم موقفه من التدريبات الجماعية.

ورغم أن رضا سلي يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من مراحل تأهيله من إصابته الأخيرة في الكتف إلا أن عودته للتدريبات الجماعية مازالت تحتاج فترة ولن يعود للتدريبات الجماعية مع عودة الفريق يوم 11 يناير الجاري.

وتُحدد الأشعة التي سيُجريها رضا سليم موعد عودته للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف لكن اللاعب سيحتاج فترة أخرى من التأهيل بعد الأشعة لا تقل عن أسبوع ، ولن يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق الخميس المقبل.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة.



