الأهلى أمام الزمالك فى قمة دورى سيدات اليد

(MENAFN
- Youm7)
يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على صالة الأول
بفرع الجزيرة فى إطار ختام الدور الأول
لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024 .
وتشهد هذه الجولة بخلاف لقاء القمة مواجهات بين كلا ، الطيران مع سموحة الشمس مع سبورتنج والبنك الأهلى مع 6 أكتوبر .
كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد
مسبقا عن
حضور قمة ختام المرحلة الأولى
بدورى عمومى السيدات المحدد لها
اليوم السبت
بين الأهلى و الزمالك
على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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