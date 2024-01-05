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الأهلى أمام الزمالك فى قمة دورى سيدات اليد

1/5/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Youm7)


يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على صالة الأول
بفرع الجزيرة فى إطار ختام الدور الأول
لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024 .



وتشهد هذه الجولة بخلاف لقاء القمة مواجهات بين كلا ، الطيران مع سموحة الشمس مع سبورتنج والبنك الأهلى مع 6 أكتوبر .



كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد
مسبقا عن
حضور قمة ختام المرحلة الأولى
بدورى عمومى السيدات المحدد لها
اليوم السبت
بين الأهلى و الزمالك
على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد .





وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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