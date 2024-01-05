فورموسينيو يدرس الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة كأس الرابطة

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- Youm7) استعان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتش ، بأشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق الاتحاد السكندري في الدوري وآخرها مواجهة الداخلية التي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الاثنين، التي تجمع مودرن فيوتشر والاتحاد في كأس الرابطة.
وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.
وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.
ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بكاس الرابطة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.
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