الرئيس الصومالي يرحب بموقف تركيا الرافض للتدخل الإثيوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 1 (كونا) -- رحب الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود اليوم الجمعة بموقف تركيا الرافض لتدخلات إثيوبيا وانتهاك سيادة الأراضي الصومالية وذلك تعقيبا على مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس شيخ محمود مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كانت تركيا قد أعربت عن قلقها من مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا مؤكدة التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.(النهاية) ا س م / ه س ص
MENAFN05012024000071011013ID1107689963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.