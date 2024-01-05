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الرئيس الصومالي يرحب بموقف تركيا الرافض للتدخل الإثيوبي

1/5/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 1 (كونا) -- رحب الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود اليوم الجمعة بموقف تركيا الرافض لتدخلات إثيوبيا وانتهاك سيادة الأراضي الصومالية وذلك تعقيبا على مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس شيخ محمود مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كانت تركيا قد أعربت عن قلقها من مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا مؤكدة التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.(النهاية) ا س م / ه س ص

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