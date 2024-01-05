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بيانات رسمية أمريكية: قوة سوق العمل بنهاية 2023 فاقت التوقعات

1/5/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية أن سوق التوظيف في الولايات المتحدة قد أنهى عام 2023 في حالة قوية فاقت توقعات الاقتصاديين.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي يصدره شهريا مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة خلق "216 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر بينما ظل معدل البطالة ثابتا عند 7ر 3 بالمئة.
وفاق عدد الوظائف المسجل في الشهر الأخير من العام الماضي توقعات الاقتصاديين في مؤسسة (ريفيناتيف) التي توفر بيانات بشأن الأسواق المالية والبنى التحتية حول العالم والذين رجحوا ألا يتجاوز 170 ألف وظيفة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على بيانات وزارة العمل: "لن أتوقف عن النضال من أجل العمال الأمريكيين والعائلات الأمريكية".
وأشار في بيان نشره البيت الأبيض إلى أنه يدرك أن "بعض الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدد كبير جدا من الأميركيين" مؤكدا "أنا أبذل كل ما في وسعي لخفض التكاليف اليومية للأميركيين الذين يعملون بجد".
وأبرز أن "تقرير هذا الصباح أن عام 2023 كان عاما رائعا بالنسبة للعمال الأمريكيين".
وأضاف "لقد خلق الاقتصاد 7ر 2 مليون وظيفة جديدة في عام 2023 وهو العام الذي كان فيه معدل البطالة أقل من 4 بالمائة باستمرار وهو عدد وظائف أكثر مما كان عليه خلال أي عام من سنوات الإدارات السابقة." (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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