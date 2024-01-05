بيانات رسمية أمريكية: قوة سوق العمل بنهاية 2023 فاقت التوقعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية أن سوق التوظيف في الولايات المتحدة قد أنهى عام 2023 في حالة قوية فاقت توقعات الاقتصاديين.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي يصدره شهريا مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة خلق "216 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر بينما ظل معدل البطالة ثابتا عند 7ر 3 بالمئة.
وفاق عدد الوظائف المسجل في الشهر الأخير من العام الماضي توقعات الاقتصاديين في مؤسسة (ريفيناتيف) التي توفر بيانات بشأن الأسواق المالية والبنى التحتية حول العالم والذين رجحوا ألا يتجاوز 170 ألف وظيفة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على بيانات وزارة العمل: "لن أتوقف عن النضال من أجل العمال الأمريكيين والعائلات الأمريكية".
وأشار في بيان نشره البيت الأبيض إلى أنه يدرك أن "بعض الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدد كبير جدا من الأميركيين" مؤكدا "أنا أبذل كل ما في وسعي لخفض التكاليف اليومية للأميركيين الذين يعملون بجد".
وأبرز أن "تقرير هذا الصباح أن عام 2023 كان عاما رائعا بالنسبة للعمال الأمريكيين".
وأضاف "لقد خلق الاقتصاد 7ر 2 مليون وظيفة جديدة في عام 2023 وهو العام الذي كان فيه معدل البطالة أقل من 4 بالمائة باستمرار وهو عدد وظائف أكثر مما كان عليه خلال أي عام من سنوات الإدارات السابقة." (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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