طائرات عسكرية أردنية وفرنسية تسقط مساعدات طبية على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 5 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة أن طائرات عسكرية أردنية وفرنسية قد نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في خان يونس بجنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المساعدات احتوت على مواد طبية ومستلزمات علاجية وأنزلت بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة في التوقيتات اللازمة.
وأضافت أن هذه العملية تأتي من خلال طواقم مشتركة من الجانبين "تأييدا من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة".
وأنشأ الأردن في فلسطين المحتلة ثلاثة مستشفيات ميدانية يديرها الجيش الأردني اثنان منها في غزة والآخر في الضفة الغربية. (النهاية)
ا ب / ه س ص
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