Saturday, 06 January 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرات عسكرية أردنية وفرنسية تسقط مساعدات طبية على غزة

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 5 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة أن طائرات عسكرية أردنية وفرنسية قد نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في خان يونس بجنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المساعدات احتوت على مواد طبية ومستلزمات علاجية وأنزلت بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة في التوقيتات اللازمة.
وأضافت أن هذه العملية تأتي من خلال طواقم مشتركة من الجانبين "تأييدا من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة".
وأنشأ الأردن في فلسطين المحتلة ثلاثة مستشفيات ميدانية يديرها الجيش الأردني اثنان منها في غزة والآخر في الضفة الغربية. (النهاية)

ا ب / ه س ص



MENAFN05012024000071011013ID1107689961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث