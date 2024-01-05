Saturday, 06 January 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان.. المواجهات تتواصل بين جيش الاحتلال والمقاومة في الجنوب

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 1 (كونا) -- قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة بالطائرات والمدفعية عددا من بلدات وأراضي جنوب لبنان فيما واصلت المقاومة استهداف مواقعه وتجمعات جنوده في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال أغار على منطقة (الحدب) في بلدة (عيتا الشعب) وسقطت شظايا الصواريخ في موقع للجيش اللبناني بالمنطقة من دون وقوع إصابات.
واضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال شنت غارات على بلدتي (شيحين ومجدلزون) وعلى أطراف بلدة (ام التوت) كما أغارت طائرات مسيرة على منزل في محيط بلدة (محيبيب) وعلى (سهل مرجعيون).
وذكرت الوكالة ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (الضهيرة وعلما الشعب ويارين والجبين والبستان) ومناطق (المرج ورويسة ووادي الدلافة) في بلدة (حولا).
كما قصفت مدفعية الاحتلال (سهل مرجعيون وراشيا الفخار وتلال كفرشوبا) والمنطقة الواقعة بين بلدتي (كفركلا ودير ميماس).
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته (المقاومة) وقالت فيه ان عناصرها استهدفوا موقع (الضهيرة) التابع لجيش الاحتلال بصواريخ (بركان) وموقع (بركة ريشا) بقذائف المدفعية وحققوا فيهما اصابات مباشرة. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



MENAFN05012024000071011013ID1107689960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث