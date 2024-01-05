لبنان.. المواجهات تتواصل بين جيش الاحتلال والمقاومة في الجنوب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 1 (كونا) -- قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة بالطائرات والمدفعية عددا من بلدات وأراضي جنوب لبنان فيما واصلت المقاومة استهداف مواقعه وتجمعات جنوده في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال أغار على منطقة (الحدب) في بلدة (عيتا الشعب) وسقطت شظايا الصواريخ في موقع للجيش اللبناني بالمنطقة من دون وقوع إصابات.
واضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال شنت غارات على بلدتي (شيحين ومجدلزون) وعلى أطراف بلدة (ام التوت) كما أغارت طائرات مسيرة على منزل في محيط بلدة (محيبيب) وعلى (سهل مرجعيون).
وذكرت الوكالة ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (الضهيرة وعلما الشعب ويارين والجبين والبستان) ومناطق (المرج ورويسة ووادي الدلافة) في بلدة (حولا).
كما قصفت مدفعية الاحتلال (سهل مرجعيون وراشيا الفخار وتلال كفرشوبا) والمنطقة الواقعة بين بلدتي (كفركلا ودير ميماس).
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته (المقاومة) وقالت فيه ان عناصرها استهدفوا موقع (الضهيرة) التابع لجيش الاحتلال بصواريخ (بركان) وموقع (بركة ريشا) بقذائف المدفعية وحققوا فيهما اصابات مباشرة. (النهاية)
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