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النيجر: المجلس العسكري يعتقل وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الجمعة اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري بالنيجر في بيان له إن يعقوب اعتقل مساء أمس الخميس فورعودته إلى البلاد وأنه قد أودع في السجن المدني بالعاصمة نيامي.
وأضاف أن سبب اعتقال يعقوب هو دعوته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي للتدخل لإنهاء اعتقال بازوم وإعادته إلى السلطة.
وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس العسكري النيجري مذكرة اعتقال بحق عدد من أعضاء الحكومة السابقة من بينهم رئيس الوزراء أومودو محمدو بتهم الخيانة والتآمر من أجل تقويض أمن الدولة وسلطتها.
كما تشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
وفي 26 يوليو الماضي وقع الانقلاب العسكري في النيجر واحتجز الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي في النيجر. (النهاية)

م ر / ه س ص



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