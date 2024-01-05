النيجر: المجلس العسكري يعتقل وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الجمعة اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري بالنيجر في بيان له إن يعقوب اعتقل مساء أمس الخميس فورعودته إلى البلاد وأنه قد أودع في السجن المدني بالعاصمة نيامي.
وأضاف أن سبب اعتقال يعقوب هو دعوته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي للتدخل لإنهاء اعتقال بازوم وإعادته إلى السلطة.
وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس العسكري النيجري مذكرة اعتقال بحق عدد من أعضاء الحكومة السابقة من بينهم رئيس الوزراء أومودو محمدو بتهم الخيانة والتآمر من أجل تقويض أمن الدولة وسلطتها.
كما تشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
وفي 26 يوليو الماضي وقع الانقلاب العسكري في النيجر واحتجز الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي في النيجر. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN05012024000071011013ID1107689959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.