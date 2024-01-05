قائد الجيش في السودان يرفض اي تفاوض مع قائد قوات الدعم السريع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 5 - 1 (كونا) -- اعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة أنه لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع وأنه يرفض الاتفاق الذي تم توقيعه بين تلك القوات وقوى مدنية أخرى.
وقال البرهان في حديث أمام الجنود بمعهد (جبيت) العسكري في ولاية البحر الأحمر "إن السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين" معتبرا أن "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".
وكانت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أعلنتا يوم الثلاثاء الماضي توقيع إعلان (أديس أبابا) للعمل على وقف الحرب في البلاد والذي ينص على أن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.
واعتبر البرهان ان كل السودان والعالم شهد ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور وكل بقاع السودان.
واضاف "لذلك لا صلح معهم ولا اتفاق معهم ولا بد من أخذ حقنا وحق الناس الذين قتلوا ودفنوهم أحياء وتم تعذيبهم".
ووجه البرهان الاتهام لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالاستعانة بالسحر والدجالين والمشعوذين في القتال والاختباء طيلة ثمانية أشهر مشيرا إلى أن الحل مع حميدتي واحد فقط وهو أن يغادر وجماعته البلاد. (النهاية)
م ع م / ر ج
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