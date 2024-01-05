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قائد الجيش في السودان يرفض اي تفاوض مع قائد قوات الدعم السريع

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 5 - 1 (كونا) -- اعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة أنه لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع وأنه يرفض الاتفاق الذي تم توقيعه بين تلك القوات وقوى مدنية أخرى.
وقال البرهان في حديث أمام الجنود بمعهد (جبيت) العسكري في ولاية البحر الأحمر "إن السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين" معتبرا أن "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".
وكانت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أعلنتا يوم الثلاثاء الماضي توقيع إعلان (أديس أبابا) للعمل على وقف الحرب في البلاد والذي ينص على أن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.
واعتبر البرهان ان كل السودان والعالم شهد ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور وكل بقاع السودان.
واضاف "لذلك لا صلح معهم ولا اتفاق معهم ولا بد من أخذ حقنا وحق الناس الذين قتلوا ودفنوهم أحياء وتم تعذيبهم".
ووجه البرهان الاتهام لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالاستعانة بالسحر والدجالين والمشعوذين في القتال والاختباء طيلة ثمانية أشهر مشيرا إلى أن الحل مع حميدتي واحد فقط وهو أن يغادر وجماعته البلاد. (النهاية)

م ع م / ر ج



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