تركيا: حبس 15 متهما على ذمة قضية التجسس لصالح الموساد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة بحبس 15 متهما على ذمة قضية التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد).
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول أمرت بحبس 15 متهما من بين 34 شخصا هم أعضاء خلية التجسس لصالح الموساد التي قبضت على أفرادها السلطات التركية منذ أيام.
وأضافت أن المحكمة أفرجت عن 11 متهما من تلك الخلية مع وضعهم تحت المراقبة وأحالت ثمانية آخرين لإدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من البلاد.
وقالت إن التحقيقات التي تجريها شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية كشفت نية الموساد ارتكاب أعمال مثل المراقبة والتعقب والاعتداء والخطف بحق الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
وفي الثاني من يناير الجاري أطلق الأمن التركي عملية متزامنة شملت 57 عنوانا في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض في تلك العملية على 34 شخصا يشتبه في تجسسهم لصالح الموساد.
وصادرت السلطات التركية 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة ومسدسا غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية. (النهاية)
ط ا / ه س ص
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