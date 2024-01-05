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تركيا: حبس 15 متهما على ذمة قضية التجسس لصالح الموساد

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة بحبس 15 متهما على ذمة قضية التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد).
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول أمرت بحبس 15 متهما من بين 34 شخصا هم أعضاء خلية التجسس لصالح الموساد التي قبضت على أفرادها السلطات التركية منذ أيام.
وأضافت أن المحكمة أفرجت عن 11 متهما من تلك الخلية مع وضعهم تحت المراقبة وأحالت ثمانية آخرين لإدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من البلاد.
وقالت إن التحقيقات التي تجريها شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية كشفت نية الموساد ارتكاب أعمال مثل المراقبة والتعقب والاعتداء والخطف بحق الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
وفي الثاني من يناير الجاري أطلق الأمن التركي عملية متزامنة شملت 57 عنوانا في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض في تلك العملية على 34 شخصا يشتبه في تجسسهم لصالح الموساد.
وصادرت السلطات التركية 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة ومسدسا غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية. (النهاية)

ط ا / ه س ص


MENAFN05012024000071011013ID1107689957

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