موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - البحرية الهندية تعلن أنها أنقذت أفراد طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا كانت قد تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب وتذكر أنه جرى إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصا بمن فيهم 15 هنديا بأمان من السفينة.
عمان - الجيش الأردني يعلن أن طائرات عسكرية أردنية وفرنسية نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية على محيط (المستشفى الميداني الأردني الخاص 2) في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
الخرطوم - قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن أنه لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع وأنه يرفض الاتفاق الذي تم توقيعه بين تلك القوات وقوى مدنية أخرى.
الجزائر - المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم فور عودته إلى البلاد وذلك بسبب دعوته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي للتدخل لإنهاء اعتقال بازوم وإعادته إلى السلطة.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة العشرات إثر نشوب حريق بمستشفى في بلدة (أويلستن) بالقرب من مدينة (هامبورغ) الشمالية.
كوالالمبور - السلطات الإندونيسية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين في اصطدام قطارين بمقاطعة (جاوا الغربية) وشركة السكك الحديدية الإندونيسية تقول إن الحادث وقع بين قطار داخل المدينة يحمل 287 راكبا وآخر على متنه 191 راكبا. (النهاية) ر ج
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