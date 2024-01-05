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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

1/5/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - البحرية الهندية تعلن أنها أنقذت أفراد طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا كانت قد تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب وتذكر أنه جرى إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصا بمن فيهم 15 هنديا بأمان من السفينة.
عمان - الجيش الأردني يعلن أن طائرات عسكرية أردنية وفرنسية نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية على محيط (المستشفى الميداني الأردني الخاص 2) في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
الخرطوم - قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن أنه لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع وأنه يرفض الاتفاق الذي تم توقيعه بين تلك القوات وقوى مدنية أخرى.
الجزائر - المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم فور عودته إلى البلاد وذلك بسبب دعوته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي للتدخل لإنهاء اعتقال بازوم وإعادته إلى السلطة.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة العشرات إثر نشوب حريق بمستشفى في بلدة (أويلستن) بالقرب من مدينة (هامبورغ) الشمالية.
كوالالمبور - السلطات الإندونيسية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين في اصطدام قطارين بمقاطعة (جاوا الغربية) وشركة السكك الحديدية الإندونيسية تقول إن الحادث وقع بين قطار داخل المدينة يحمل 287 راكبا وآخر على متنه 191 راكبا. (النهاية) ر ج

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