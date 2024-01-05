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بايدن يتهم ترمب باستخدام خطاب ألمانيا النازية

1/5/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 كانون الثاني (بترا)- أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بخطاب الجمعة حذر فيه من خطر منافسه المرجح دونالد ترمب، على الديموقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من هجوم الكابيتول.
وبحسب واشنطن بوست، قدم بايدن (81 عاما)، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد، وذلك في خطاب ألقاه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة، كان أحد المعسكرات الرئيسة للجيش خلال حرب الاستقلال.
وأكد بايدن أن ترمب وأنصاره يتوسلون "العنف السياسي". وقال إن ترمب يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدما بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".
من جهة أخرى ، اتهم ترمب الجمعة بايدن "بإثارة المخاوف". وقال ترمب لأنصاره في أيوا إن "سجل بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
06/01/2024 07:18:45

MENAFN05012024000117011021ID1107689955

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