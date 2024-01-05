وزير الدفاع الأميركي في المستشفى بسبب مضاعفات صحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 6 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة بأن وزير الدفاع لويد أوستن نقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن بسبب مضاعفات صحية.
وبحسب واشنطن بوست، نقل أوستن مساء الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبي غير طارئ".
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، "في كل لحظة، كانت نائب وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة"، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى..
وقال متحدث آخر باسم البنتاغون إن نائب الوزير كاثلين هيكس مخولة تلقائيا بتولي مهمات الوزير إذا كان عاجزا عن ذلك، مشيرا إلى أنها اتخذت بالفعل "قرارات روتينية نيابة عن (أوستن) الأسبوع الماضي".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
06/01/2024 07:11:51
MENAFN05012024000117011021ID1107689954
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