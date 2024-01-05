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وزير الدفاع الأميركي في المستشفى بسبب مضاعفات صحية

1/5/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة بأن وزير الدفاع لويد أوستن نقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن بسبب مضاعفات صحية.
وبحسب واشنطن بوست، نقل أوستن مساء الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبي غير طارئ".
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، "في كل لحظة، كانت نائب وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة"، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى..
وقال متحدث آخر باسم البنتاغون إن نائب الوزير كاثلين هيكس مخولة تلقائيا بتولي مهمات الوزير إذا كان عاجزا عن ذلك، مشيرا إلى أنها اتخذت بالفعل "قرارات روتينية نيابة عن (أوستن) الأسبوع الماضي".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
06/01/2024 07:11:51

MENAFN05012024000117011021ID1107689954

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